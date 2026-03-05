[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia corre ai ripari: a centrocampo ecco Eyango

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Steeve-Mike Eyango, che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2026.

Centrocampista centrale, nato in Francia il 20 febbraio 2001, Eyango è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Bordeaux e Genoa. Con il club ligure, nella stagione 2020/21, ha fatto il suo esordio in Serie A, collezionando 3 presenze.

Nel corso della sua carriera ha inoltre vestito le maglie di Cosenza in Serie B, e di Siena, Rimini FC e Giugliano in Serie C. Ultima esperienza al Barletta in Serie D.

Queste le sue prime dichiarazioni in maglia rossonera:

“Sono orgoglioso di entrare a far parte di questa società. Per me questa è un’occasione importante per rimettermi in gioco e dimostrare il mio valore”.

Il Calcio Foggia 1920 dà il benvenuto a Steeve-Mike Eyango e gli augura le migliori soddisfazioni sportive in maglia rossonera.