Foggia, coppia sorpresa a fare sesso nei pressi della stazione

Nuovo episodio di degrado a Foggia, questa volta in zona Piazzale Vittorio Veneto. Sotto i portici del Teatro Ariston sono stati infatti segnalati e fotografati un uomo e una donna impegnati in un rapporto sessuale senza alcun tipo di pudore e vergogna.

Virali le parole del Comitato “Difendiamo il quartiere Ferrovia”, impegnato a denunciare un ulteriore episodio spregevole davanti a piazzale Vittorio Veneto, in una zona frequentata spesso da famiglie e bambini: “Qualcuno, anziché prendere provvedimenti, contesterà la mancanza di data e orario. Non è procurato allarme ma degrado incontrollato. Questo è solo l’ultimo simbolo del degrado e del fallimento di tutti. Lerciume dappertutto.“

Parole forti che inneggiano sicuramente all’aumento dei controlli da parte delle pattuglie e all’implementazione di strumenti audiovisivi per spingere determinata gente alla riflessione prima di compiere gesti del genere.