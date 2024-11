Foggia, controlli della Polizia di Stato nei quartieri Candelaro e Cep

La Polizia di Stato intende dare un ulteriore impulso alle attività presidiali sul territorio, anche al fine di innalzare il livello di percezione della sicurezza in un contesto ambientale complesso.

Per tale ragione e anche al fine di garantire un’attenta opera di prevenzione e repressione dei reati, in aggiunta a quella disimpegnata dagli equipaggi delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine oltreché degli uffici infoinvestigativi, verranno organizzati con costante cadenza e in aggiunta a quelli interforze, servizi straordinari di controllo del territorio nelle zone ritenute più meritevoli di attenzione nel capoluogo e in ambito provinciale.

Nello specifico la sera del 7 novembre u.s. è stata disimpegnata un’attività ad alto impatto, coordinata dalla Questura e con la presenza di equipaggi della Polizia Locale oltreché della Polizia di Stato, nei quartieri Candelaro e Cep.

Nel corso del servizio sono state indentificate 303 persone, controllati 211 veicoli ed elevate 11 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

Al netto dei risultati si rimarca come le presenti attività permettono di rendere un forte segnale ai cittadini di presenza delle Forze di Polizia al servizio della loro tutela e incolumità.

Con l’occasione si rammenta la possibilità di veicolare informazioni o richieste di intervento anche in forma anonima attraverso l’applicazione YOUPOL per casi non urgenti, per i quali è indispensabile il ricorso al 112 Nue,.