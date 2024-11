Foggia, concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato per 97 posizioni, anche con licenza media e superiore

Il comune di Foggia ha da poco pubblicato numerosi avvisi pubblici, che sono presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del comune capoluogo della Capitanata. Sono numerosi gli avvisi pubblici per le assunzioni previste per il 2024 dal Comune di Foggia.

Avvisi di concorsi pubblici per esami per la copertura di 97 posti

Avvisi pubblici di mobilità esterna per la copertura di 14 posti

il Comune di Foggia ha indetto nuovi concorsi nel 2024 per 97 posti di lavoro in totale.

Nello dettaglio, attraverso le procedure concorsuali saranno selezionati diplomati, laureati e persone in possesso di licenza media. come operatori, amministrativi, tecnici, contabili, assistenti sociali e in altri profili professionali. Le assunzioni saranno effettuate mediante contratti a tempo indeterminato.

Mega concorso al comune di Foggia, già migliaia le candidature pervenute

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 27 novembre 2024. Ecco il dettaglio:

n. 9 unità da inquadrare nel profilo professionale di “Istruttore Tecnico – Geometra”

n. 6 unità da inquadrare nel profilo professionale di “Istruttore informatico – Programmatore / Amministratore di Rete e di Sistema”

n. 18 unità da inquadrare nel profilo professionale di “Istruttore Agente di Polizia Locale”

n. 17 unità da inquadrare nel profilo professionale di “Istruttore Contabile”

n. 16 unità da inquadrate nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”

n. 16 unità da inquadrare nel profilo professionale di “Funzionario Assistente Sociale”

n. 15 unità da inquadrare nel profilo professionale di “Operatore Esperto”

