Foggia, carne cruda scaricata direttamente su un carrello

Una recente segnalazione da parte di un cittadino, arrivata tramite social media, ha sollevato dubbi sulle pratiche di alcune macellerie etniche in via Montegrappa, nel quartiere Ferrovia di Foggia.

Come si vede dal video, è stata scaricata carne cruda direttamente sulla strada, su un carrello, senza alcun rispetto per le norme igienico-sanitarie. L’episodio ha scatenato un’ondata di preoccupazione e rabbia tra i residenti della zona, molti dei quali si chiedono come questi esercizi commerciali possano essere in regola: come fanno queste macellerie etniche a passare i controlli?

Ma questa non è solo una questione di igiene alimentare. È l’ennesima segnalazione di degrado nel quartiere Ferrovia, un’area di Foggia che da tempo vive una condizione di abbandono e degrado crescente. Le immagini della carne scaricata in strada sono solo l’ultimo esempio di una situazione ormai fuori controllo.

Negli ultimi anni, i residenti del quartiere hanno lanciato diversi gridi d’aiuto, denunciando il peggioramento delle condizioni di vita e chiedendo maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Tuttavia, le loro richieste sono rimaste inascoltate, con problemi che si accumulano: dalla mancanza di pulizia e sicurezza, alla presenza di attività commerciali che, come si può vedere, operano trasgredendo le più banali normative igienico-sanitarie.

Con episodi come questo, la rabbia dei residenti continua a crescere. Mentre da un lato c’è chi si indigna per le evidenti violazioni delle normative sanitarie, dall’altro si alza un grido sempre più forte contro l’abbandono in cui versa l’intero quartiere.

Quanto ancora dovrà peggiorare la situazione prima che qualcuno intervenga davvero?

Le speranze sono ora riposte in un intervento rapido e deciso da parte delle autorità locali, che dovrebbero intensificare i controlli – finora assenti – sia sui negozi alimentari che sulle condizioni generali del quartiere, per restituire dignità e sicurezza a una zona che sembra essere stata dimenticata da troppo tempo.

Nel frattempo, i residenti non vogliono nascondere la polvere sotto al tappeto e continuano a fare la loro parte, denunciando irregolarità e chiedendo più attenzione per garantire non solo la loro sicurezza ma anche una migliore qualità della vita nel quartiere Ferrovia.

Comunicato di Difendiamo il Quartiere Ferrovia.