Foggia Calcio, via libera del Tribunale: Casillo e De Vitto nuovi proprietari

Redazione11 Febbraio 2026
FOGGIA – E’ arrivato ieri il nulla osta del tribunale di Bari al passaggio quote da Canonico al nuovo gruppo societario di Casillo e De Vitto. Nella serata di ieri è stato quindi perfezionato, presso il notaio Pascucci, il closing che sancisce il definitivo passaggio di proprietà del club rossonero ai nuovi soci. Atto finale senza Canonico, assente, rappresentato dall’amministratore delegato Michele Bitetto. Secondo indiscrezioni Gennaro Casillo assumerà la carica di presidente, mentre Giuseppe De Vitto sarà il vicepresidente della società. L’amministrazione giudiziaria proseguirà con il nuovo gruppo societario, ha chiarito l’Amministratore giudiziario Chionna.

Vincenzo D’Errico per FoggiaReporter

