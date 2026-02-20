Sport Capitanata

Foggia Calcio, ecco il nuovo campo per gli allenamenti

Redazione20 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia Calcio, ecco il nuovo campo per gli allenamenti

Da oggi il Foggia Calcio si allenerà al nuovo campo di Croci Nord, finalmente completato e pronto ad ospitare gli allenamenti dei satanelli, dopo qualche mese in giro per i campi della Capitanata.

La squadra allenata da Pazienza torna, dunque, ad allenarsi a Foggia per preparare al meglio la trasferta di Crotone.

Foto Bruno Mazzi – Mitico Channel

Redazione20 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©