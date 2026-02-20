Sport Capitanata
Foggia Calcio, ecco il nuovo campo per gli allenamenti
Da oggi il Foggia Calcio si allenerà al nuovo campo di Croci Nord, finalmente completato e pronto ad ospitare gli allenamenti dei satanelli, dopo qualche mese in giro per i campi della Capitanata.
La squadra allenata da Pazienza torna, dunque, ad allenarsi a Foggia per preparare al meglio la trasferta di Crotone.
Foto Bruno Mazzi – Mitico Channel