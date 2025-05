[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, cade un albero nel parco giochi! Per fortuna nessun ferito

Questa mattina si è verificata la caduta improvvisa di un albero all’interno del Parco Giochi di San Pio X. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’evento.

L’albero in questione era stato regolarmente sottoposto a valutazione VTA (Visual Tree Assessment) da parte di tecnici agronomi specializzati, al fine di monitorarne lo stato di salute. Successivamente, l’intera area era stata oggetto anche di prove strumentali di diversa tipologia, che non avevano evidenziato alcun rischio imminente di cedimento. L’esemplare presentava un portamento eretto e condizioni di stabilità apparente.

Solo a seguito della caduta è emersa la presenza di un apparato radicale sviluppato in modo insufficiente, un difetto non visibile dall’esterno né rilevabile con strumenti convenzionali, che ha compromesso la tenuta strutturale dell’albero. Si è trattato, dunque, di un evento fortuito e non prevedibile, nonostante i controlli ordinari e straordinari eseguiti.

A partire da oggi, in via precauzionale, è stata disposta una verifica straordinaria di tutti gli esemplari presenti nella medesima area, con particolare attenzione ai contesti sensibili come i parchi frequentati da bambini.

L’Amministrazione comunale ribadisce l’importanza della tutela del verde urbano, risorsa fondamentale per la qualità della vita cittadina, ma ricorda anche che la gestione degli alberi richiede attenzione costante e consapevolezza dei limiti oggettivi delle valutazioni tecniche. La natura può, infatti, manifestare criticità imprevedibili, nonostante l’impegno nella prevenzione.

Non esiste il rischio zero, ma questa Amministrazione è pienamente impegnata nel mitigare ogni possibile pericolo, con l’obiettivo di valorizzare in sicurezza il patrimonio verde della città, sia esso orizzontale o verticale.

Città di Foggia