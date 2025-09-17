Foggia, brutto incidente sulla SS89: grave una ragazza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gravissimo incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 8 all’altezza dell’Amendola, lungo la Strada Statale 89: un’autovettura è uscita fuori strada impattando contro il guardrail.

Secondo le ricostruzioni, nessun altro veicolo sarebbe stato coinvolto nella brusca sterzata o nel successivo scontro; a bordo dell’auto vi erano un ragazzo e una ragazza.

Il giovane, alla guida, ha riportato lievi ferite a differenza della ragazza, sbalzata completamente all’esterno del veicolo dopo il brutale urto.

Entrambi sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118 e ricoverati all’ospedale Riuniti di Foggia per gli accertamenti del caso, mentre le dinamiche del sinistro sono state affidate ai Carabinieri.