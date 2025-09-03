Foggia, bruciano quattro auto nella notte: attimi di paura in due zone diverse

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non cessa il clima di terrore in quel di Foggia: questa notte infatti, quattro auto sono state bruciate in due zone diverse: le prime tre si trovavano in zona Rione dei Preti, mentre l’altra in zona Macchia Gialla.

Nel primo episodio, il fuoco è stato appiccato su un primo veicolo, ma le fiamme si sono inevitabilmente propagate verso altre due macchine situate nelle vicinanze; nell’altro episodio invece, come dimostra l’immagine qui sotto, il veicolo incendiato non era circondato da nessun altro mezzo e di conseguenza i danni sono stati minori.

In entrambi i casi è stato necessario l’immediato e prudente intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia che, dopo aver spento le fiamme, hanno messo in sicurezza la zona fino al completamento delle indagini, per chiarire la natura e le cause degli incendi.