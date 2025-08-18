Foggia, bande di delinquenti aggrediscono i passanti di notte per rapinarli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una lettera da parte di un cittadino a Foggiatoday ha certificato la presenza di vandali e assalitori che di notte provano a rapinare i passanti aggredendoli con violenza.

Stando alle sue parole e alle ultime ricostruzioni, due degli episodi si sono verificati a distanza di 5 giorni l’uno dall’altro ma sempre verso mezzanotte.

“Le due vittime sono persone che conosco direttamente, e in entrambi gli episodi i delinquenti li hanno aggrediti in una traversa di Corso Giannone, sorprendendoli da dietro e strappando loro le catenine dal collo”, le parole dell’utente.

Questa è solo l’ultima delle tante segnalazioni periodicamente arrivate per denunciare tali episodi, ma non sembra sia ancora giunto il momento di intensificare i controlli per la sicurezza cittadina.