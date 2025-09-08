Attualità PugliaCronaca Puglia
Foggia, auto in fuga dalla polizia travolge ragazzo a bordo di un monopattino
Follia in piena notte nei pressi di Piazza San Francesco, a Foggia: un ragazzo è stato travolto da un'auto pirata e trasferito in ospedale in condizioni precarie.
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Tragedia sfiorata nella notte a Foggia intorno all’una in piazza San Francesco: nel tentativo di sfuggire alla polizia durante un inseguimento, un’auto ha travolto un ragazzo in monopattino.
Quest’ultimo è stato sbalzato sull’asfalto ma grazie all’immediato intervento di soccorso è stato trasferito in ospedale in codice giallo: diverse fratture e ferite riportate, ma non sarebbe in pericolo di vita.
L’auto pirata, nonostante lo scontro, ha proseguito la propria corsa dileguandosi e sfuggendo così alla polizia, fermatasi per soccorrere il ragazzo. Al momento sono in corso tutti i rilievi del sinistro, e successivamente si procederà all’indagine approfondita per individuare i responsabili.