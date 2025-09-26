Foggia, aggressione e furto ai danni di un rider

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

DENUNCIA NIDIL FOGGIA: AGGRESSIONE CON SPRY URTICANTE A RIDER, DERUBATO DOPO UNA CONSEGNA

Nidil Cgil Foggia, per tramite del Segretario Generale Francesco Volpicelli, denuncia un fatto grave accaduto ad un rider nei giorni scorsi.

Un lavoratore di nazionalità nord africana ha subito un’aggressione con spray urticante da due soggetti a volto coperto a bordo di uno scooter nero, mentre era fermo al semaforo di Corso Garibaldi a Foggia. Motivo dell’aggressione: la sottrazione dell’importo di una consegna quantificata in 70 euro circa.

Di questo importo il lavoratore ne avrebbe guadagnato quasi 2 euro. Il lavoratore dovrà risarcire a sue spese la somma sottratta, in quanto, quella cifra spetta alla piattaforma.

Si esprime totale vicinanza al lavoratore, che oltre al danno economico, ha subito un danno fisico riportando una riduzione del campo visivo, come da referto medico rilasciato dal pronto soccorso con una prognosi 13 giorni.

Questo non è un caso isolato, sappiamo di altre situazioni analoghe accadute ad altri ragazzi che svolgono questa professione. Il rischio di vedersi sottratto dall’incasso o dal mezzo di trasporto indispensabile al lavoro che svolgono, oltre alle aggressioni gratuite e immotivate, sono ormai tristi consuetudini. Chi dice che Foggia non ha un problema criminalità si sbaglia e si sbaglia anche chi dice che la criminalità abbia nazionalità estera.

La criminalità è un comportamento sbagliato dell’essere umano che non ha indicazioni precise sulla nazionalità di appartenenza.

Un ragazzo o una ragazza, soprattutto se lavora per pochi spiccioli al giorno, non può e non deve avere timore di muoversi liberamente in ogni parte di questa città. Servono azioni concrete al fine di tutelare chi lavora onestamente.