Foggia, accosta con l'auto di fianco a una donna e compie atti di autoerotismo

Nuovo spiacevole episodio avvenuto questa mattina intorno alle 6:30 a Foggia, nei pressi del Liceo Scientifico ‘Volta’: un’auto bianca ha accostato alla fermata del bus mentre l’uomo all’interno era intento a compiere atti di autoerotismo.

Una donna, lì presente in attesa del bus, pensava che l’uomo fosse pronto a chiedere delle informazioni, ma quando si è avvicinata si è accorta di ciò che realmente stava facendo.

Poco dopo, secondo le ricostruzioni, la donna sarebbe stata invitata a “soddisfare le esigenze dell’uomo” ma subito dopo è fuggita in preda alla paura.

“Si tratta di un uomo di circa 30 anni, guidava un’auto bianca ma non sono riuscita a prendere la targa a causa dello choc. In quel momento ero sola, ma poco dopo era giunto il bus pronto a far scendere decine e decine di studentesse. Prestate attenzione: non voglio che accada ad altre persone e soprattutto ragazze quello che ho vissuto io.” ha poi concluso la donna.