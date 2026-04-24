Flavio Briatore torna in Puglia: apre il suo Crazy Pizza
Flavio Briatore torna in Puglia: apre il suo Crazy Pizza
Dopo il flop del Twiga, Flavio Briatore torna in Puglia con il suo Crazy Pizza.
Il suo format Crazy Pizza, creato insieme a Francesco Costa, aprirà infatti a Savelletri di Fasano, nei pressi di Egnazia, uno dei luoghi più esclusivi della Puglia.
Il brand propone una rivisitazione della classica pizza italiana, con un impasto unico di alta qualità e 0.03% di lievito, che dà vita a una base eccezionalmente sottile e leggera. Il menù valorizza ingredienti premium, il tutto in un’atmosfera dinamica e divertente, arricchita da DJ dal vivo e dal famoso Spinning Pizza Show.
Il marchio si è rapidamente espanso in location prestigiose in tutto il mondo, offrendo un sofisticato connubio tra alta cucina italiana e ospitalità all’avanguardia.
L’apertura di Savelletri rappresenta così il primo ingresso stabile del brand in Puglia e inserisce la regione nella rete internazionale del gruppo, orientata a destinazioni turistiche di fascia alt