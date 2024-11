Flavia Vento scatena polemiche su Totti e Ilary: “Non mi scuso con nessuno” e rivela il suo strano rapporto col sesso!

Nel nuovo episodio di “Belve”, in onda su Rai2 martedì 19 novembre, Flavia Vento ha fatto parlare di sé con dichiarazioni destinate a suscitare scalpore. Interrogata da Francesca Fagnani sul gossip riguardante Francesco Totti e Ilary Blasi, Vento ha dichiarato: “Non mi devo scusare con nessuno”. Nonostante l’opinione pubblica fosse particolarmente sensibile al tema, Vento ha ribattuto senza esitazioni alle osservazioni della conduttrice riguardo alla gravidanza di Ilary, provocando una serie di reazioni tra gli spettatori.

Flavio Vento e il sesso “satanico”

Ma il colpo di scena non finisce qui. Nella stessa intervista, Flavia ha condiviso un approccio per molti inaspettato riguardo al sesso, descrivendolo come “molto satanico” e confessando di desiderare di non aver mai avuto esperienze sessuali. “Tornassi indietro, rimarrei vergine. Sarebbe un grande sogno per me”, ha rivelato, lasciando il pubblico incredulo. Le sue affermazioni hanno acceso un vivace dibattito sulla percezione della sessualità nella società contemporanea, innescando reazioni contrastanti tra chi apprezza la sua sincerità e chi la critica. In un momento in cui il gossip diventa sempre più centrale, Flavia Vento non si è tirata indietro, portando alla luce temi delicati e provocatori che accendono il dibattito.