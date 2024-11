Firma dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra il Governo e la Regione Puglia: foto e video

“Siamo alla nostra terza manovra”, ha detto la premier Meloni, che vale “30 miliardi, ma complessivamente con questi accordi mettiamo a disposizione quasi 30 miliardi che diventano 45 se si considerano i cofinanziamenti dei comuni, delle regioni e anche dei privati: significa che questo governo in realtà di finanziarie ne ha fatte 4 in due anni”. La presidente del Consiglio ha voluto sottolineare che si tratta di una “mobilitazione” di risorse “concentrata sugli investimenti, secondo me questa è la più importante e la più strategica di tutte”.