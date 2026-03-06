Fiorello imita Sal Da Vinci e punzecchia Cazzullo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La polemica sulla vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo continua a far discutere. Dopo le dure critiche del giornalista Aldo Cazzullo, nelle ultime ore la vicenda è diventata anche materia di satira grazie all’intervento di Fiorello. Durante il suo programma radiofonico lo showman ha imitato il cantante napoletano, immaginando una risposta ironica alla stroncatura del giornalista. Una gag che ha rapidamente fatto il giro del web e che ha riacceso il dibattito sul brano vincitore del Festival.

La parodia di Fiorello riaccende la polemica su Sal Da Vinci

La vicenda nasce dalle critiche espresse dal giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera, nei confronti della canzone “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, vincitrice del Festival di Sanremo 2026. L’editorialista ha espresso un giudizio molto duro sul brano, definendolo addirittura uno dei meno riusciti nella storia del Festival e sostenendo che non rappresenterebbe la vera tradizione musicale napoletana.

Le parole del giornalista hanno immediatamente acceso il dibattito tra pubblico, fan e addetti ai lavori. Molti hanno difeso il cantante, sottolineando il grande successo popolare della canzone, mentre altri hanno condiviso l’analisi critica di Cazzullo. In questo clima di polemica è intervenuto anche Fiorello, che ha scelto la via dell’ironia.

Durante una puntata del programma radiofonico La Pennicanza su Rai Radio2, lo showman ha messo in scena una delle sue celebri imitazioni. Vestendo i panni di un “Sal Da Vinci” immaginario, Fiorello ha inscenato una risposta comica alla critica del giornalista, fingendosi profondamente deluso dal giudizio ricevuto.

Nella gag, il finto cantante racconta con tono ironico che la sua famiglia avrebbe sempre ammirato il lavoro di Cazzullo, arrivando persino a comprare il quotidiano solo per leggere i suoi articoli. L’esagerazione surreale della scena ha trasformato la polemica in un momento di satira televisiva, scatenando le risate del pubblico e migliaia di commenti sui social.

La parodia è diventata rapidamente virale, dimostrando ancora una volta la capacità di Fiorello di trasformare l’attualità in intrattenimento. Lo showman siciliano, infatti, è noto per la sua abilità nel commentare con ironia i fatti del momento, soprattutto quando riguardano la televisione e la musica italiana.

Intanto, la discussione sulla canzone di Sal Da Vinci continua a dividere l’opinione pubblica. Il brano, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha conquistato una larga fetta di pubblico, ma ha ricevuto anche alcune critiche da parte di commentatori e giornalisti musicali. Proprio questo contrasto tra successo popolare e giudizi critici ha alimentato il dibattito mediatico degli ultimi giorni.

In mezzo a queste polemiche, la satira di Fiorello ha avuto il merito di alleggerire il clima. La sua imitazione non è stata un attacco diretto, ma piuttosto una caricatura affettuosa che ha giocato sulla sensibilità artistica del cantante e sulle parole del giornalista.

Ancora una volta, dunque, il mondo dello spettacolo dimostra come musica, televisione e informazione possano intrecciarsi generando discussioni che vanno ben oltre il palco di un festival. E se da una parte continuano le opinioni contrastanti sulla canzone vincitrice di Sanremo, dall’altra la parodia di Fiorello conferma quanto la satira resti uno degli strumenti più efficaci per raccontare l’attualità con leggerezza.