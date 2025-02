Fine vita, Campo: “Il gruppo del PD pronto ad approvare la proposta di legge all’ordine del giorno del Consiglio”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fine vita. Il gruppo del PD pronto ad approvare la proposta di legge all’ordine del giorno del Consiglio

L’approvazione della legge sul fine vita da parte della Regione Toscana è un ulteriore stimolo a portare a conclusione l’iter legislativo avviato oltre 2 anni fa in Consiglio regionale su iniziativa del gruppo del Partito Democratico.

Ora come allora crediamo che la scelta di porre termine alla propria vita quando non è più definibile tale debba essere nella piena disponibilità di chi la compie e non vincolata o negata dai principi altrui.

Il nostro obiettivo è preservare la dignità di chi soffre così tanto da scegliere di morire e per sottrarre familiari e amici al calvario di un’assistenza inutile e un conforto senza speranza.

Abbiamo rispetto per le convinzioni etiche e religiose altrui e ciascuno ha il diritto di agire in base a quelle, purché non diventino un’imposizione a chi ne ha di diverse.