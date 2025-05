[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fine maggio con il caldo? Le previsioni

Dopo il 20-22 maggio, in Italia potrebbe riaffacciarsi il caldo subtropicale, ma in un contesto piuttosto estremo e movimentato all’interno del Mediterraneo. In effetti, il modello americano GFS ci mostra scambi meridiani un po’ più accentuati negli ultimi giorni di maggio, ragion per cui l’Europa centro-occidentale potrebbe ritrovarsi in balia di saccature fresche di origine atlantica, in grado di allungarsi fin sulla penisola iberica, il Marocco e l’Algeria. Ciò significa che, sul suo bordo orientale, potrebbero innescarsi correnti molto calde provenienti dal deserto del Sahara, che attraverserebbero principalmente il Sud, i Balcani e tutto l’Est Europa.

Lo scrive MeteoLive

La media degli scenari di GFS, ovvero quella che al momento sarebbe la previsione a lungo termine mediamente più probabile, ci mostra un richiamo caldo molto meno accentuato, ma comunque in un contesto abbastanza instabile, che vedrebbe la presenza di frequenti temporali pomeridiani e serali, soprattutto al Centro e al Nord.