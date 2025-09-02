Fine della love story tra Andrea Delogu e Luigi Bruno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quella che sembrava una storia destinata a durare si è invece fermata dopo quattro anni. Andrea Delogu e Luigi Bruno hanno preso strade diverse, mettendo fine a una relazione che fin dall’inizio aveva fatto parlare, complice la differenza d’età di ben 17 anni. La notizia è stata diffusa dal settimanale Chi e trova un riscontro nelle parole della stessa conduttrice, che sui social ha lasciato trasparire il momento delicato che sta vivendo. Il loro legame era nato nel 2021, quando Delogu, reduce dalla separazione dall’attore Francesco Montanari (con cui era stata sposata dal 2016 al 2020), aveva incontrato il giovane modello, dando il via a una storia intensa ma spesso osservata con curiosità dal pubblico. In diverse occasioni, la conduttrice aveva raccontato la nascita dell’amore tra lei e Luigi. Tutto era iniziato con un messaggio su Instagram: “Lui ha cominciato a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram, tra cui uno molto carino che diceva: se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo? Sono andata a vedere il suo account e c’è questo ragazzo molto giovane e molto bello. Abbiamo iniziato a scriverci, lui mi raccontava di sé e tutte le cose che diceva erano molto simili a me. Quindi ho pensato: no, non può essere, qualcosa non torna”.

Andrea Delogu: l’amore (terminato) con Luigi Bruno

Andrea Delogu ha ammesso che all’inizio non aveva affatto creduto a una possibile relazione con Luigi Bruno: “Era troppo giovane per avere così tante cose in comune con me. Ero certa che fosse un fake, un profilo finto. Mi immaginavo un uomo molto più adulto e infinitamente meno bello che usava foto di un giovane modello. Allora ho iniziato a infastidirmi, mi sentivo presa in giro: volevo smascherare il fake”. Alla fine, da quell’incontro è invece sbocciato un legame capace di durare ben quattro anni, resistendo a critiche, malelingue e ai tanti pregiudizi che hanno segnato la coppia fin dall’inizio. La rottura sarebbe il risultato di una crisi che andava avanti già da qualche tempo. Nel corso della relazione, i due sono stati più volte bersaglio di attenzioni e critiche per la notevole differenza d’età, con Luigi Bruno, modello e aspirante attore, molto più giovane di Andrea. La conduttrice aveva intrapreso questa storia nel 2021, circa un anno dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Montanari, durato dal 2016 al 2020. La fine della storia non è stata accompagnata da comunicati o dichiarazioni ufficiali, ma si è fatta strada attraverso indizi social e conferme velate. Per Andrea Delogu si apre adesso un nuovo capitolo, con la partecipazione da concorrente a Ballando con le Stelle, dove tornerà a mettersi in gioco davanti al pubblico televisivo. Luigi Bruno, dal canto suo, prosegue la sua strada tra passerelle e prime esperienze nel mondo della recitazione. L’ingresso di Andrea nel cast di Ballando è stato annunciato da Libero Magazine e dalla Gazzetta dello Sport, che la confermano come seconda concorrente ufficiale della stagione (dopo “la Signora Coriandoli”). L’ufficialità è arrivata anche tramite un video scherzoso in cui “Milly Carlucci” – in realtà impersonata dall’imitatrice Giulia Vecchio – la invita in diretta sui social, promettendole “il ballerino più bello e sensuale”. Il debutto è fissato per il 27 settembre 2025 su Rai 1, e Delogu sarà una delle dodici protagoniste della venticinquesima edizione del talent. Al suo fianco – stando alle anticipazioni raccolte da Movieplayer.it e Dilei.it – ci sarà il talentuoso ballerino Nikita Perotti, già noto al pubblico per la sua performance accanto ad Anna Lou Castoldi nell’edizione precedente.