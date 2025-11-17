Meteo
Fine anticiclonica. Da oggi settimana instabile e molto dinamica
☔ La valle del Rodano riapre le porte alla correnti atlantiche che porteranno perturbazioni a più riprese sulla nostra regione per quasi tutta la settimana prossima, week-end incluso. Il dominio anticiclonico di questi giorni è quindi al capolinea, con le prime piogge che torneranno da #lunedì pomeriggio. L’irruzione d’aria atlantica da ovest porterà un aumento della ventilazione umida meridionale che potrebbe rinforzare in una “sciroccata” forte inizio week-end prossimo.
🌡️ Temperature tutto sommato senza variazioni significative, con vivaci escursioni termiche tra giorno e notte care all’autunno.
