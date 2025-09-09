[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Finanziati studi preliminari per i Piani di Gestione Forestali dei boschi di proprietà pubblica a Manfredonia

Il Comune di Manfredonia è tra i beneficiari dei contributi previsti dalla Regione Puglia nell’ambito della Strategia Forestale Nazionale – Azione Operativa A.1, finalizzati agli studi preliminari per la redazione dei Piani di Gestione Forestale.

Grazie a questa misura, il nostro Comune riceverà un finanziamento di 9.640 euro, risorse che saranno destinate a progetti di pianificazione e tutela del patrimonio boschivo pubblico.

Come ha spiegato l’Assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile:

«Questo contributo ci consentirà di avviare gli studi preliminari per la redazione del Piano di Gestione Forestale dei boschi di proprietà comunale. È un passaggio tecnico ma necessario, perché significa programmare in maniera più attenta la tutela del nostro patrimonio naturale e garantire una gestione sostenibile delle risorse. Come amministrazione stiamo lavorando per intercettare ogni opportunità di finanziamento utile allo sviluppo del territorio, con un approccio concreto e basato sulla pianificazione.»

Un risultato che conferma l’impegno dell’Amministrazione nel rafforzare la programmazione su ambiente e territorio, cogliendo ogni occasione utile per accrescere la qualità della vita della comunità e il futuro del nostro patrimonio naturale.