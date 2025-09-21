Filippa Lagerback, gli auguri speciali di Luciana Littizzetto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi, 21 settembre, Filippa Lagerback compie 52 anni, un giorno speciale che l’ha vista circondata dall’affetto di amici e colleghi. In attesa della nuova stagione di “Che tempo che fa”, in onda su Nove dal 5 ottobre, la conduttrice si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza. Tra i tanti auguri ricevuti, spicca quello della sua cara amica e collega Luciana Littizzetto, che ha voluto dedicarle un messaggio affettuoso, suscitando però qualche preoccupazione tra i fan.

Le dolci parole della Littizzetto

Littizzetto ha scritto: “Tanti auguri tesorina. Sarà un compleanno diverso dal solito per cui ti do tanti baci, ma più del solito”. La frase ha fatto pensare che ci possa essere qualcosa di più profondo dietro questa dichiarazione, e molti follower hanno ipotizzato che si riferisse alla recente perdita della madre di Filippa, avvenuta all’inizio dell’anno. Questo potrebbe essere il primo compleanno senza di lei, rendendo il giorno ancora più emozionante e intenso. Filippa ha risposto all’amica con poche parole, ma significative: “Ti voglio tanto bene”, che racchiudono tutto il loro affetto e la profondità del loro legame.