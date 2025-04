Che Tempo Che Fa: cosa vedremo stasera 6 aprile 2025

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Questa sera, domenica 6 aprile 2025, torna l’atteso appuntamento con “Che Tempo Che Fa”, il talk show condotto da Fabio Fazio, in onda sul NOVE a partire dalle 19:30 e disponibile in streaming su discovery+. Accanto a Fazio, le presenze ormai consolidate di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, pronte ad accompagnare il pubblico in una serata ricca di ospiti illustri e momenti di intrattenimento.

Usain Bolt: la leggenda della velocità ospite in esclusiva

Tra gli ospiti più attesi spicca il nome di Usain Bolt, considerato l’uomo più veloce della storia. Il campione giamaicano ha conquistato 11 medaglie d’oro ai Mondiali e 8 ori olimpici, distinguendosi per aver vinto i 100 e 200 metri in tre edizioni consecutive delle Olimpiadi (Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016). Detiene tuttora i record mondiali nei 100 e 200 metri, nonché nella staffetta 4×100 metri.

Alberto Angela presenta la nuova stagione di “Ulisse”

Ospite della serata sarà anche Alberto Angela, celebre divulgatore scientifico, pronto a presentare la nuova stagione di “Ulisse – Il piacere della scoperta”. Il programma, noto per la sua capacità di raccontare la storia e l’arte con un linguaggio accessibile, tornerà su Rai 1 con una puntata dedicata a Vincent van Gogh.

Belén Rodriguez e il successo di “Only Fun – Comico Show”

Belén Rodriguez, volto noto della televisione italiana, interverrà per parlare della quinta edizione di “Only Fun – Comico Show”, in onda ogni giovedì sera sul NOVE fino al 24 aprile 2025. La showgirl condividerà con il pubblico le sue esperienze alla conduzione del programma e potrebbe svelare dettagli sulla sua vita privata.

Sangiovanni presenta in anteprima “Luci allo xeno”

Spazio anche alla musica con Sangiovanni, giovane artista che presenterà in anteprima televisiva il suo nuovo singolo “Luci allo xeno”. Il brano sarà disponibile in streaming dal 9 aprile e in rotazione radiofonica dall’11 aprile, segnando il ritorno sulle scene del cantante.

Altri ospiti e momenti di approfondimento

La puntata vedrà la partecipazione di Dante Ferretti, tre volte premio Oscar e autore del libro “Bellezza imperfetta. Io e Pasolini”, e di Antonio Scurati, in uscita con “M. La fine e il principio”, ultimo capitolo della sua opera dedicata a Benito Mussolini. Interverranno inoltre Giuseppe Curigliano, direttore dello IEO, e i giornalisti Ferruccio de Bortoli, Cecilia Sala e Massimo Giannini, per analizzare i principali temi dell’attualità nazionale e internazionale.

“Che Tempo Che Fa – Il Tavolo”: convivialità e divertimento

A chiudere la serata, l’appuntamento con “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo”, momento dedicato a conversazioni informali e gag comiche. Accanto ai volti fissi del programma come Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Max Giusti, saranno presenti ospiti come Cristina D’Avena, Gabriele Cirilli, Giovanni Esposito, Giovanni Cacioppo, il coreografo Carlos Diaz Gandia e Giucas Casella. Anche Belén Rodriguez tornerà al Tavolo per concludere la serata tra risate e sorprese. Un appuntamento da non perdere per una serata all’insegna dell’intrattenimento, della cultura e dello sport, con ospiti di rilievo pronti a condividere le loro storie e progetti futuri.