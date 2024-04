Fidelis Andria-Manfredonia, le parole di Franco Cinque alla vigilia

“Dispiaciuti per il risultato di domenica scorsa” dice il mister dei sipontini “ma c’era un avversario in campo, come noi, desideroso di punti”.

“Dobbiamo andare avanti” sottolinea Cinque “domani incontriamo l’Andria, squadra dal grande blasone e di grande qualità”.

Fidelis Andria-Manfredonia, occhio alla squadra di Scaringelli: “L’abbiamo studiata con dei video, a questi livelli devi farlo. Non ti puoi permettere di arrivare impreparato. Ma l’avversario è molto, molto forte”.