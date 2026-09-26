Eventi Manfredonia

Festival del Nerd di Manfredonia, il programma di domenica

Redazione26 Settembre 2026
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Festival del Nerd di Manfredonia, il programma di domenica

E domenica si continua.

Il Festival del Nerd di Manfredonia vi aspetta con un’altra giornata piena di ospiti, attività, incontri e appuntamenti da vivere insieme.

Qui trovate tutto il programma della domenica: scegliete i vostri appuntamenti, condividete il post con chi verrà con voi e preparatevi a una nuova giornata di Festival.

Ci vediamo a Manfredonia!

Redazione26 Settembre 2026