Eventi Manfredonia
Festival del Nerd di Manfredonia, il programma di domenica
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Festival del Nerd di Manfredonia, il programma di domenica
E domenica si continua.
Il Festival del Nerd di Manfredonia vi aspetta con un’altra giornata piena di ospiti, attività, incontri e appuntamenti da vivere insieme.
Qui trovate tutto il programma della domenica: scegliete i vostri appuntamenti, condividete il post con chi verrà con voi e preparatevi a una nuova giornata di Festival.
Ci vediamo a Manfredonia!