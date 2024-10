Festeggiare Halloween a scuola. Si o no?

Halloween è una festa che in Italia ha radici relativamente giovani, se paragonata alle tradizioni antiche come la celebrazione dei defunti.

Orizzonte Scuola solleva interrogativi sulla sua appropriazione pedagogica nelle scuole.

HALLOWEEN A SCUOLA, GLI INTERROGATIVI

Per i docenti, studenti, ATA, e dirigenti scolastici, è fondamentale interrogarsi sul significato di questa festa e sul suo impatto nella cultura scolastica italiana.

La questione è: come può essere trattata Halloween in modo che non sovrapponga o alteri le tradizioni e i valori italiani e cristiani? Si tratta di un allineamento culturale oppure una legittima espressione di modernità?

Halloween è ormai radicata nel panorama italiano, ma è essenziale che docenti e studenti ne comprendano la storia e le implicazioni. Non si tratta semplicemente di dire “si fa festa in inglese”, ma di riflettere sulla coesistenza di tradizioni e sull’equilibrio tra identità culturale e fenomeni globali.

Festa o no alcuni istituti hanno scelto di concedere una mini vacanza a studenti ed insegnanti. In alcuni casi si tratta di un maxi ponte dal 31 ottobre al 6 novembre.

Sui social infuria il dibattito tra chi pensa sia un pericolo per le festività cristiane e chi inneggia alla globalizzazione.