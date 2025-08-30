Fede e religioneManfredonia
Festa Patronale Manfredonia, il programma religioso del 30 agosto
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Festa Patronale Manfredonia, il programma religioso del 30 agosto
Sabato 30 agosto: SOLENNITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA DI SIPONTO.
SS. Messe alle ore 6.00; 7.00; 8.00; 9.30
Ore 11.00: SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA PONTIFICALE presieduta da Sua
Ecc.za Rev.ma Padre Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo,
con la partecipazione delle Autorità civili e militari.
Ore 16.30: Recita del Santo Rosario e SS Messe: ore 17.00; 18.00; 19.00.