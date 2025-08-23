Festa Patronale Manfredonia, finalmente il ritorno della cassa armonica

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]





Siamo felici di condividere con tutti voi il grande ritorno della cassa armonica che renderà ancora più speciale la nostra amata Festa Patronale.

Un simbolo della tradizione musicale delle feste di paese, che diventerà il cuore pulsante dei concerti bandistici.

La cassa armonica sarà luogo di incontro, emozioni e condivisione, riportandoci alle radici della nostra comunità e valorizzando ancora di più le nostre tradizioni.

Vi aspettiamo numerosi ❤️🙏