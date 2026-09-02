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Festa Patronale, il Comitato: “Grazie Manfredonia”

Ci sono giorni che passano.

E poi ci sono giorni che restano.

Restano negli occhi, nei sorrisi, negli abbracci.

Restano nelle strade piene di vita, nelle piazze illuminate, nella musica, nelle voci, nell’emozione di sentirsi, ancora una volta, parte della stessa comunità.

Sono stati giorni intensi. Giorni vissuti fino in fondo, con il privilegio e la responsabilità di essere al servizio di una città in festa.

Una città che abbiamo visto bellissima. Viva. Partecipe. Orgogliosa delle proprie radici.

Una città che ha scelto di mettere al centro anche i talenti del nostro territorio, giovani donne e uomini che con la loro arte, la loro passione e la loro energia hanno animato le nostre strade e le nostre piazze, ricordandoci quanta bellezza abbiamo accanto a noi e quanto sia importante saperla riconoscere, sostenere e valorizzare.

Ora che le luci della festa si spengono, sentiamo soprattutto il bisogno di dire una parola semplice, ma immensa:

GRAZIE.

Grazie a tutti i cittadini che hanno partecipato, collaborato, sostenuto e contribuito, in mille modi diversi, a rendere possibile tutto questo.

Grazie all’Amministrazione Comunale per la collaborazione e il sostegno costante.

Grazie alla tecnostruttura, a chi ha lavorato prima, durante e dopo la festa, spesso lontano dai riflettori, mettendo professionalità, disponibilità e impegno al servizio della nostra comunità.

Grazie alle associazioni e a tutti i volontari, presenza preziosa e instancabile, che con disponibilità, spirito di servizio e amore per la nostra città hanno messo a disposizione tempo e competenze. Il vostro contributo, spesso silenzioso ma fondamentale, è stato parte essenziale di questa festa e la testimonianza più bella di una comunità che sa unirsi, collaborare e prendersi cura di ciò che appartiene a tutti.

Grazie a tutti coloro che hanno donato tempo, energie, idee, mani e cuore.

E grazie alla nostra città.

Perché in questi giorni ci ha ricordato una cosa importante: una città non è fatta soltanto di strade, piazze e palazzi. Una città è fatta soprattutto delle persone che scelgono di amarla.

La Festa Patronale è tradizione, fede, identità, memoria.

È il momento in cui ci ritroviamo e riconosciamo ciò che ci unisce.

Ma forse è anche qualcosa di più. È una ricarica di energia, appartenenza e amore che dobbiamo portare con noi quando la musica finisce, quando le luminarie si spengono e le piazze tornano alla quotidianità.

Perché amare la propria città non può durare soltanto i giorni della festa.

Significa averne cura 365 giorni all’anno.

Significa rispettarla, viverla, sostenerla.

Significa esserci.

Significa sentirsi responsabili, ciascuno per la propria parte, della sua bellezza e del suo futuro.

Noi, Comitato Festa Patronale 2026, arriviamo alla fine di questi giorni con il cuore pieno e la consapevolezza di aver vissuto qualcosa di speciale.

Porteremo con noi ogni sorriso, ogni stretta di mano, ogni parola ricevuta, ogni difficoltà superata e ogni emozione vissuta insieme.

Le luci si spengono.

La festa finisce.

Ma l’amore per la nostra città no.

Quello deve continuare domani.

E il giorno dopo ancora.

Per tutti i giorni dell’anno.

Grazie, Manfredonia.

È stato un onore servirti.

È ancora più bello amarti.

Il Comitato Festa Patronale 2026