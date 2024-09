Festa di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo: il programma

San Giovanni Rotondo si prepara, come da tradizione, a celebrare le festività in onore di Santa Maria delle Grazie. Il 31 agosto ha avuto inizio la festa patronale dedicata alla Madonna delle Grazie, con la consueta processione che porterà il Sacro Quadro dal Santuario di Santa Maria delle Grazie alla Chiesa Madre di San Leonardo.

La sacra Icona lascia il Convento per dieci giorni per essere venerata dalla comunità intera di San Giovanni Rotondo, per poi tornare nella sua “casa” la sera del 10 settembre.

Il programma artistico, che si svolgerà fra le incantevoli cornici di Piazza Europa e Piazza dei Martiri, accompagnerà la città dal 7 al 10 settembre , in un ricco calendario di eventi, impreziositi dalla straordinaria presenza del celebre cantautore, GIULIANO PALMA, che il 10 settembre concluderà la rassegna musicale con un concerto in grande stile.

Al Parco del Papa, la notte fra il 10 e l’11 settembre, alle ore 00.30, una novità di grande portata, sia di spettacolo sia di innovazione per la nostra città: si terranno, infatti, gli Spettacoli Piromusicali, uno show suggestivo che unisce l’arte pirotecnica, ma a ridotto inquinamento acustico, ad affascinanti colonne sonore cucite su misura per l’evento. Uno show che racchiude la meraviglia dell’antica arte dei fuochi di artificio alla più moderna tecnologia.

Il programma completo:

SABATO 7 – PIAZZA EUROPA

CONTEST DJ SET

DOMENICA 8 – PIAZZA EUROPA

Concerto giovani artisti “ORIZZONTI MUSICALI”

LUNEDI’ 9 – PIAZZA DEL MARTIRI

Concerto in CASSA ARMONICA con la banda EUPHONIA

MARTEDI 10 – PIAZZA EUROPA

ore 21:30

GIULIANO PALMA

ore 00.30 Parco del Papa

SPETTACOLI PIROMUSICALI