Festa di San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo: il programma
Anche quest’anno San Giovanni Rotondo si prepara a vivere con fede e partecipazione le celebrazioni in onore di San Pio da Pietrelcina, nel cuore dell’Anno Giubilare 2025.
La vigilia, lunedì 22 settembre, sarà caratterizzata da momenti di catechesi, preghiera e adorazione presso la Chiesa all’aperto di San Pio.
Il giorno della festa, martedì 23 settembre, il programma prevede:
- ore 11.00: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’arcivescovo padre Franco Moscone;
- ore 17.00: Santa Messa presieduta da fr. Francesco Dileo, a cui seguirà l’atto di affidamento dei bambini e la processione con la statua del Santo lungo le vie della città.
Tutte le celebrazioni saranno trasmesse in diretta su Padre Pio TV, YouTube e Facebook.
*In locandina i dettagli