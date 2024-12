[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Festa dell’Immacolata a Foggia: accensione dell’albero di Natale, concerto e apertura straordinaria del Museo civico

La Giunta chiede l’inserimento delle “fanoije” nel registro della Regione dei rituali festivi legati al fuoco

La festività dell’Immacolata dell’8 dicembre segna da sempre l’avvio delle atmosfere natalizie in città. A Foggia l’Amministrazione comunale ha inteso dare il via ad un articolato programma di eventi con l’accensione delle luci dell’albero dinanzi al pronao della Villa Comunale, prevista per le ore 18,00, a cui seguirà il concerto “Hallelujah – Candlelight Experience” di Antonino. Il cantautore foggiano sarà accompagnato dalla sua Band e dall’Orchestra ICO “Suoni del Sud” (composta per l’occasione interamente da musiciste) che ha organizzato l’evento con l’Assessorato alla Cultura. Per l’appuntamento in Piazza Cavour l’ufficio Mobilità e Traffico informa che, come consuetudine in questi casi, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare di Piazza Cavour e delle strade adiacenti, a partire dalle ore 13:00 e sino a fine esigenza.

Per chi invece volesse approfittare dell’occasione festiva per scoprire il ricco patrimonio culturale custodito in città dal Museo Civico, l’assessorato alla Cultura ha anche predisposto un’apertura straordinaria dell’importante istituzione culturale di Piazza Nigri. Il museo sarà infatti visitabile, al costo simbolico di un euro, la mattina dalle 9,00 alle 13,00 e il pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00.

Ed a proposito di recupero e valorizzazione delle tradizioni culturali locali la Giunta ha deliberato proprio questa mattina, su proposta dell’assessore Alice Amatore, la richiesta di inserimento delle “fanoije” dell’Immacolata nel registro dei rituali legati al fuoco previsto dalla Legge Regionale del 2018. I falò che si allestivano nei diversi quartieri e intorno ai quali si ritrovavano i foggiani l’8 dicembre. Un rito che si richiama a tradizioni primitive e che nel corso dei secoli si è legato alle cerimonie religiose. Un rituale molto sentito soprattutto a Foggia, città radicata al culto della Madonna e che, appunto, è solita celebrare figure mariane come Sant’Anna, Madonna del Carmine, Madonna dei Sette Veli e Madonna dell’Incoronata.

Per l’assessora alla cultura Alice Amatore: “valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali da sfruttare come attrattori turistici, socialità e partecipazione della comunità alla vita cittadina, promozione dei talenti foggiani e intrattenimento di qualità, sono le linee guida che caratterizzeranno il periodo natalizio a Foggia e che governano le scelte in materia di politiche culturali in città. Un percorso che abbiamo intenzione di portare avanti e potenziare nel corso del tempo. Un lavoro inclusivo da sviluppare con tutti coloro che credono di poter far svolgere a Foggia in materia di proposta culturale, come città capoluogo, un ruolo centrale a livello provinciale”.