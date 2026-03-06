[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Festa delle Donne: iniziativa del Museo archeologico nazionale di Mattinata

Il Museo archeologico nazionale “Matteo Sansone” di Mattinata propone, sia alle 10.30 che alle 11.30 di domenica, una visita tematica dal titolo La Daunia al femminile dedicata alla figura femminile nella Daunia antica. Attraverso i principali reperti della collezione archeologica – ornamenti personali, oggetti di uso quotidiano, stele funerarie e vasi figurati – il percorso mette in luce il ruolo della donna nella vita familiare, sociale e rituale delle comunità daunie. Un viaggio tra simboli, immagini e testimonianze materiali che raccontano identità, status e funzioni femminili, offrendo uno sguardo approfondito sulla dimensione privata e pubblica delle donne nell’antichità.

Dalle 16.30 alle 18.30 laboratorio educativo dedicato a bambine, bambini e famiglie dal titolo “Come mi vesto? Donne e ornamenti nella Daunia”, per condividere un’esperienza creativa che approfondisce il tema dell’identità e del ruolo della donna nel mondo antico attraverso il linguaggio degli ornamenti personali. Si apre con un breve momento di osservazione guidata di immagini e reperti della collezione archeologica – fibule, cinture, collane in ambra e bronzo– per scoprire il significato dell’abbigliamento e degli accessori nella Daunia antica, quali segni di appartenenza, status e funzione sociale.

A seguire, i partecipanti realizzeranno un proprio oggetto di ornamento utilizzando cartoncini colorati, argilla o sottili fogli di rame, sperimentando tecniche e forme ispirate ai modelli antichi.

Per partecipare all’itinerario, la prenotazione è obbligatoria (inviare una mail all’indirizzo mail drm-pug.museomattinata@cultura.gov.it)