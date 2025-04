[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Festa della Fontana Torremaggiore: nuovo programma

PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI

27 – 28 – 29 – 30 APRILE 2025

DOMENICA 27 APRILE 2025

ORE 8:00 Lancio di bombe alla “Diana”

ORE 10:30 Santa Messa all’aperto presieduta da sua Ecc.ma Rev.mo Mons. Douglas Regattieri Vescovo emerito della Diocesi di Cesena-Sarsina.

ORE 11:30 Processione del Venerato Simulacro di Maria SS. della Fontana per le strade cittadine seguita dai complessi bandistici “Costanzo Marino” di Torremaggiore e “Corpo Bandistico Città di Foggia N.I.T.A.

ITINERARIO: SANTUARIO, Via Sacco e Vanzetti, Via Della Fontana, Viale Aldo Moro, Via Giambattista Vico, Corso Matteotti, Via E. Croghan, P.zza A. Scorza, Via Rosario, Via N. Fiani, Porta Uguccione, Via N. Fiani, Largo Loreto, Via Lucera, Viale Ugo La Malfa, Via Somalia, Via Lucera, Viale P. Togliatti, Via Toselli, Via Montenegro, Via Marsala, Via Amendola, Via Custoza, Largo Loreto, Via Nicola Fiani, Via G. Garibaldi, Piazza Mazzini, Via Cavour, P.za De Sangro, Via L. Rossi, Via G. Verdi, Via U. Giordano, Viale G. Marconi, Viale Falcone – Borsellino, Via A. Sabin, Via Braille, Viale XXV Aprile, Via Alessandro Volta, Via Sartorio, Via Venetucci, Viale XXV Aprile, Via L. Goffredo, Viale 2 Giugno, Via Gorizia, P.za Diaz, Via Trieste, V.le A. Moro, Via Piave, Via Oberdan, Viale A. Moro, Via C. Battisti, Via L. Rossi, Via della Costituente, SANTUARIO

Al passaggio della processione in Piazza dei Martiri, per l’anno centenario della nascita del Servo di Dio don Francesco Maria Vassallo, ascolteremo la testimonianza di Don Giancarlo Borrelli, delegato diocesano per la Causa di Beatificazione e Santificazione del Servo di Dio.

Al rientro del Venerato Simulacro di Maria SS. della Fontana, in Piazza Incoronazione, spettacolo di effetti speciali di luci e fuochi d’artificio con la partecipazione straordinaria di Ilaria Venturi, aerial performer offerto dalla Ceramiche Orlando Matteo.

Alle ore 22,30 circa spettacolo pirotecnico di batteria bolognese in Contrada Pacicco Zona Spirito Santo, in Via Sartorio eseguito dalla ditta Nuova Pirodaunia di Michele Altrui a cura della Sala Ricevimenti Villa Maggiore in collaborazione con il Comitato Festa.

LUNEDI 28 APRILE 2025

ORE 8:00 Lancio di bombe alla “Diana”

ORE 22:00 spettacolo piromusicale in Contrada Pacicco zona Spirito Santo in Via Sartorio eseguito dai F.lli Del Vicario s.r.l. a cura del Comitato Festa.

ORE 22:30 Animazione musicale e DJ set Voice Dennis Fante in consolle Balesteros – Tonix-Ciro Fabbiano con animazione The Heels in Piazza dei Martiri offerto dal Plaza Cafè.

MARTEDI 29 APRILE

ORE 8:00 Lancio di bombe alla “Diana”

ORE 21:30 Spettacolo musicale “LA NAVE” di Nostalgia ’90 in Piazza dei Martiri a cura della ditta “Il Gargano a Tavola” dei Fratelli De Cesare.

A conclusione serata, spettacolo pirotecnico di batteria alla sanseverese lungo via Sacco e Vanzetti.

MERCOLEDI 30 APRILE

ORE 8:00 Lancio di bombe alla “Diana”

Ore 21:00 in Piazza Incoronazione spettacolo Musicale con FRED DE PALMA e ARTICOLO 31 offerti dalle Cantine GIULIANO di Torremaggiore e M.T.S. SANDEI s.r.l. di Pontenure (Pc) in collaborazione con il Comitato Festa.

A chiusura serata, spettacoli pirotecnici e grandiosa batteria bolognese in Contrada Pacicco, Zona Spirito Santo in via Sartorio eseguita dalla ditta Pirotecnica San Pio di Michele Presutto e Vladimiro Florio offerti dalla Soc. Semplice SAN PASQUALE delle famiglie Iagatta e dalla ORLANDO s.r.l.