Fervono i preparativi per il corso di elisoccorso: un servizio che fa la differenza tra la vita e la morte

A Foggia il primo corso di addestramento per l’elisoccorso del Sud Italia per creare sinergia tra gli operatori del 118 ed il team sanitario di bordo.

È in piena attività la macchina organizzativa del primo corso di addestramento dedicato all’‘Utilizzo dell’HEMS – Helicopter Emergency Medical Service-in ambito territoriale’che si terrà a Foggia mercoledì 15 gennaio presso la sede dell’Alidaunia. L’evento, il primo in assoluto del genere nel Sud Italia,giunge poco più di un mese dopo la decisione assunta dalla Regione Puglia di stabilire che l’elisoccorso notturno in Capitanata siaattivo tutto l’anno e non solo d’estate, suggellando così la prioritaria funzione di questo servizio. Una scelta scaturita dall’esigenza di far fronte alleistanze delle comunità locali, ormai ben consapevoli, specialmente in territori dove non vi è la presenza di unità rianimative o che risultano difficilmente raggiungibili via terra, di quanto l’elisoccorso possa fare la differenza tra la vita e la morte, consentendo di stabilizzare i pazienti nei casi in cui la rapidità di intervento è decisiva.

Ilcorso, organizzato da AlidauniaedAliLife, si propone come fine quello di creare sinergiatra gli operatori del 118 e l’equipe sanitaria a bordo dell’elisoccorso,che non è soltanto un mezzo di trasporto, ma una vera e propria unità di rianimazione extra-ospedaliera che si avvale diun medico rianimatore e di un infermiere esperto in area critica.

L’HEMS h24 in Capitanata, fortementevoluto dalla direzione generale della Asl Foggia, è ormai un servizio rientrante a pieno titolo nella programmazione regionale di assistenza dell’emergenza-urgenza, “grazie alla presenza proprio a Foggia di un’eccezionale azienda qualè l’Alidaunia, che ha messo a disposizione per il 118 elicotteri dotati delle apparecchiature più sofisticate”, spiega Tommaso FabrizioMarzano, anestesista e rianimatore, nonché responsabile sanitario AliLife.

Una realtà, quella dell’Alidaunia, fiore all’occhiello di una terra spesso bistrattata, nata grazie alla lungimirante intuizione di Roberto Pucilloche ha fondato nel 1976 una delle compagnie aeree più importanti d’Italia per trasporto passeggeri e missioni umanitarie.

E sarà proprio l’amministratore unico AlidauniaPucilload aprire con i saluti istituzionali l’evento del 15 gennaio. Quindi, prenderanno la parola direttore generale degli Ospedali Riuniti di FoggiaVitangelo Dattoli,ildirettore generale ASL FoggiaVito Piazzolla,ed il capo dipartimento dell’Emergenza e Urgenza ASL FoggiaMichele Fattibene.

Il corso, gratuito ed aperto a 25 partecipanti tra medici ed infermieri, inizierà alle 8.30 e durerà fino alla sera, alternando ad una parte teorica una parte pratica con simulazione a bordo dell’elicottero, per far sì che al termine della giornata lagolden hour, ovvero l’orad’oro in cui prontezza e rapidità d’intervento permettono di vincere la battaglia per la vita, possa non avere più segreti.