Ferrovia Adriatica interrotta: frana tra Termoli e Vasto, caos treni e viabilità l’8 aprile

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Gravi disagi sulla dorsale adriatica: circolazione ferroviaria sospesa tra Termoli e Vasto San Salvo. Coinvolti Frecciarossa, Intercity e treni regionali. Problemi anche su A14 e Statale 16 dopo il crollo del ponte sul Trigno.

Frana sulla ferrovia: linea Adriatica bloccata

La circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica resta fortemente compromessa nella giornata di mercoledì 8 aprile. Dopo la sospensione iniziale tra Termoli e Montenero di Bisaccia, RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha confermato l’interruzione totale della tratta tra Vasto San Salvo e Termoli.

I tecnici sono al lavoro sul fronte franoso, ma la situazione resta critica: la massa di terreno è ancora in movimento e ha già causato deformazioni dei binari fino a 10 centimetri, rendendo impossibile qualsiasi previsione sui tempi di riapertura.

Viabilità in tilt: chiuse A14 e Statale 16

Il quadro è aggravato dalla contemporanea emergenza sulla viabilità stradale. Il crollo del ponte sul Trigno ha portato alla chiusura dell’autostrada A14 e della Statale 16, isolando di fatto il basso Molise.

Risultato: la dorsale adriatica è spezzata su tre fronti:

trasporto ferroviario

autostrade

viabilità ordinaria

Con ripercussioni su tutta la mobilità tra Nord e Sud Italia.

Frecciarossa: cancellazioni, deviazioni e ritardi

Pesanti modifiche per l’Alta Velocità.

Treni limitati o con partenza da Pescara

FR 8810 Bari–Milano

FR 8814, 8818, 8824 Lecce–Milano

FR 8828 Lecce–Venezia

FR 8830 Bari–Milano

Partono da Pescara invece che dalla Puglia.

Treni che terminano a Pescara

FR 8801 Venezia–Lecce

FR 8803 Milano–Bari

FR 8809, 8811 Milano–Lecce

FR 8819 Milano–Bari

Treni cancellati

FR 8816 Lecce–Venezia

FR 8815 Venezia–Lecce

Treni deviati via Roma e Caserta

Diversi convogli sono instradati sulla linea tirrenica, passando per Roma e Caserta, tra cui:

FR 9806, 9805, 8820, 8807, 9808, 8813, 9809

Saltate tutte le fermate adriatiche tra Foggia e Bologna: Termoli, Pescara, Ancona, Pesaro e Rimini, oltre ad alcune fermate intermedie.

Intercity e treni notte: situazione critica

Ancora più pesante l’impatto sugli Intercity.

Intercity limitati o modificati

IC 603, 605, 607, 609 Milano–Lecce terminano ad Ancona

IC 606, 608, 610, 612, 614 partono da Ancona

Treni cancellati

IC 604 Ancona–Milano

Altri disagi

IC 611 Bolzano–Bari termina a Pescara

Treni notte cancellati

IC Notte 758, 752 Lecce–Milano

IC Notte 765, 755 Milano–Lecce

Restano attivi solo:

IC Notte 754 Lecce–Torino

IC Notte 757 Torino–Lecce

Entrambi deviati via Firenze, Roma e Caserta.

Treni regionali e autobus sostitutivi

Sul fronte regionale, il servizio è stato riprogrammato:

da nord i treni arrivano fino a Vasto San Salvo

da sud fino a Termoli

Tra le due località non è possibile viaggiare in treno. Sono stati attivati autobus sostitutivi, ma con forti ritardi a causa della congestione stradale.

Invito ai viaggiatori e rimborsi

RFI e Trenitalia invitano i passeggeri a verificare gli aggiornamenti prima di recarsi in stazione, tramite i canali ufficiali e l’app.

È possibile:

riprogrammare il viaggio

richiedere il rimborso integrale del biglietto

Emergenza destinata a durare

Secondo il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, non si tratta di un’emergenza di breve durata. Il fronte franoso, lungo circa quattro chilometri, interessa direttamente ferrovia e autostrada.

Il ripristino completo delle infrastrutture potrebbe richiedere settimane, se non mesi.