Ferrovia Adriatica interrotta: frana tra Termoli e Vasto, caos treni e viabilità l’8 aprile
Gravi disagi sulla dorsale adriatica: circolazione ferroviaria sospesa tra Termoli e Vasto San Salvo. Coinvolti Frecciarossa, Intercity e treni regionali. Problemi anche su A14 e Statale 16 dopo il crollo del ponte sul Trigno.
Frana sulla ferrovia: linea Adriatica bloccata
La circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica resta fortemente compromessa nella giornata di mercoledì 8 aprile. Dopo la sospensione iniziale tra Termoli e Montenero di Bisaccia, RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha confermato l’interruzione totale della tratta tra Vasto San Salvo e Termoli.
I tecnici sono al lavoro sul fronte franoso, ma la situazione resta critica: la massa di terreno è ancora in movimento e ha già causato deformazioni dei binari fino a 10 centimetri, rendendo impossibile qualsiasi previsione sui tempi di riapertura.
Viabilità in tilt: chiuse A14 e Statale 16
Il quadro è aggravato dalla contemporanea emergenza sulla viabilità stradale. Il crollo del ponte sul Trigno ha portato alla chiusura dell’autostrada A14 e della Statale 16, isolando di fatto il basso Molise.
Risultato: la dorsale adriatica è spezzata su tre fronti:
- trasporto ferroviario
- autostrade
- viabilità ordinaria
Con ripercussioni su tutta la mobilità tra Nord e Sud Italia.
Frecciarossa: cancellazioni, deviazioni e ritardi
Pesanti modifiche per l’Alta Velocità.
Treni limitati o con partenza da Pescara
- FR 8810 Bari–Milano
- FR 8814, 8818, 8824 Lecce–Milano
- FR 8828 Lecce–Venezia
- FR 8830 Bari–Milano
Partono da Pescara invece che dalla Puglia.
Treni che terminano a Pescara
- FR 8801 Venezia–Lecce
- FR 8803 Milano–Bari
- FR 8809, 8811 Milano–Lecce
- FR 8819 Milano–Bari
Treni cancellati
- FR 8816 Lecce–Venezia
- FR 8815 Venezia–Lecce
Treni deviati via Roma e Caserta
Diversi convogli sono instradati sulla linea tirrenica, passando per Roma e Caserta, tra cui:
- FR 9806, 9805, 8820, 8807, 9808, 8813, 9809
Saltate tutte le fermate adriatiche tra Foggia e Bologna: Termoli, Pescara, Ancona, Pesaro e Rimini, oltre ad alcune fermate intermedie.
Intercity e treni notte: situazione critica
Ancora più pesante l’impatto sugli Intercity.
Intercity limitati o modificati
- IC 603, 605, 607, 609 Milano–Lecce terminano ad Ancona
- IC 606, 608, 610, 612, 614 partono da Ancona
Treni cancellati
- IC 604 Ancona–Milano
Altri disagi
- IC 611 Bolzano–Bari termina a Pescara
Treni notte cancellati
- IC Notte 758, 752 Lecce–Milano
- IC Notte 765, 755 Milano–Lecce
Restano attivi solo:
- IC Notte 754 Lecce–Torino
- IC Notte 757 Torino–Lecce
Entrambi deviati via Firenze, Roma e Caserta.
Treni regionali e autobus sostitutivi
Sul fronte regionale, il servizio è stato riprogrammato:
- da nord i treni arrivano fino a Vasto San Salvo
- da sud fino a Termoli
Tra le due località non è possibile viaggiare in treno. Sono stati attivati autobus sostitutivi, ma con forti ritardi a causa della congestione stradale.
Invito ai viaggiatori e rimborsi
RFI e Trenitalia invitano i passeggeri a verificare gli aggiornamenti prima di recarsi in stazione, tramite i canali ufficiali e l’app.
È possibile:
- riprogrammare il viaggio
- richiedere il rimborso integrale del biglietto
Emergenza destinata a durare
Secondo il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, non si tratta di un’emergenza di breve durata. Il fronte franoso, lungo circa quattro chilometri, interessa direttamente ferrovia e autostrada.
Il ripristino completo delle infrastrutture potrebbe richiedere settimane, se non mesi.