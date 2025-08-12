[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ferragosto, un italiano su due resta a casa: “Paese diviso”

Confcooperative presenta i dati sui consumi previsti per il Ferragosto 2025: un quadro che evidenzia la forte polarizzazione del Paese tra chi può permettersi le vacanze e chi è costretto a rinunciare per difficoltà economiche. 17 miliardi di euro la spesa complessiva per le vacanze estive, con 16 milioni di italiani in movimento durante i giorni di Ferragosto. La ristorazione e i servizi ricettivi beneficeranno di circa 10 miliardi di euro solo nel periodo centrale di agosto.

Tra le destinazioni preferite: mare 60% delle preferenze; montagna: 25% delle scelte, in crescita per l’effetto “fuga dal caldo”; agriturismo: 15% delle preferenze, settore in boom con +20% di prenotazioni

La spesa media per famiglia si attesta sui 1.950 euro (+16% vs 2024), mentre una famiglia di 4 persone al mare spenderà mediamente 6.539 euro per una settimana.

Ma 8,4 milioni di italiani restano a a casa, 1 su 2 per motivi economici. “Il turismo conferma la sua centralità nell’economia italiana, ma i dati ci restituiscono anche l’immagine di un Paese diviso”, dichiara Maurizio Gardini presidente di Confcooperative. “Accanto a una parte di popolazione che mantiene capacità di spesa, emerge una fascia di italiani esclusi dalle vacanze”