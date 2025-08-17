Cronaca Manfredonia

Ferragosto con furto a casa del Ciliegio, il video incastra l’autrice

Redazione17 Agosto 2025
Casa del Ciliegio il noto agriturismo al bivio di Bosco Quarto ha da poco pubblicato un post di denuncia per un furto subito nel giorno di Ferragosto:
“La Sig.ra che il giorno di ferragosto ha introdotto nella sua borsa il vaso bianco di ceramica situato nella sala grande, è pregata di restituirlo in sede ai legittimi proprietari.
Può anche lasciarlo all’ingresso dell’agriturismo
Vorremmo evitare di consegnare il filmato ai carabinieri.”

Il video incastrerebbe la signore autrice del reato.

