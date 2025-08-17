Ferragosto con furto a casa del Ciliegio, il video incastra l’autrice

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Casa del Ciliegio il noto agriturismo al bivio di Bosco Quarto ha da poco pubblicato un post di denuncia per un furto subito nel giorno di Ferragosto:

“La Sig.ra che il giorno di ferragosto ha introdotto nella sua borsa il vaso bianco di ceramica situato nella sala grande, è pregata di restituirlo in sede ai legittimi proprietari.

Può anche lasciarlo all’ingresso dell’agriturismo

Vorremmo evitare di consegnare il filmato ai carabinieri.”

Il video incastrerebbe la signore autrice del reato.