Cronaca Manfredonia
Ferragosto con furto a casa del Ciliegio, il video incastra l’autrice
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Casa del Ciliegio il noto agriturismo al bivio di Bosco Quarto ha da poco pubblicato un post di denuncia per un furto subito nel giorno di Ferragosto:
“La Sig.ra che il giorno di ferragosto ha introdotto nella sua borsa il vaso bianco di ceramica situato nella sala grande, è pregata di restituirlo in sede ai legittimi proprietari.
Può anche lasciarlo all’ingresso dell’agriturismo
Vorremmo evitare di consegnare il filmato ai carabinieri.”
Il video incastrerebbe la signore autrice del reato.