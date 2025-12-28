Ferragni in Colombia con un nuovo amore: addio Tronchetti

La storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è definitivamente naufragata. Dopo mesi di indiscrezioni su una possibile crisi, le conferme sono arrivate nelle ultime ore attraverso fonti...

La storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è definitivamente naufragata. Dopo mesi di indiscrezioni su una possibile crisi, le conferme sono arrivate nelle ultime ore attraverso fonti vicine alla coppia. L'imprenditrice digitale è stata avvistata all'aeroporto di Madrid mentre si imbarcava su un volo diretto a Medellín, in Colombia, senza quello che fino a poco tempo fa era il suo compagno.

Il ritorno dell'imprenditore con la moglie

La situazione sentimentale di Tronchetti Provera ha preso una piega inaspettata. "Non c'è possibilità di ritorno per volontà di lui", rivelano fonti autorevoli. L'imprenditore avrebbe deciso di riconquistare la moglie Nicole Moellhausen, con cui non ha mai ufficialmente divorziato, e i due sarebbero attualmente insieme in Brasile. La freddo accoglienza ricevuta dalla Ferragni ha segnato la fine di una relazione che sembrava promettente.

La notizia di un nuovo amore per la 38enne arriva come un fulmine a ciel sereno. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, l'ex Mrs. Ferragnez avrebbe raggiunto in Sud America un misterioso flirt di cui si cerca di mantenere il massimo riserbo. Una piccola consolazione dopo un anno difficile, segnato dalle accuse del suo ex socio e dalla richiesta di condanna per il Pandoro Gate.

Solo lo scorso ottobre, Chiara dichiarava di essere "felicemente innamorata" e sperava che la relazione durasse per sempre. La vita sentimentale dell'influencer continua dunque a tenere banco sulle pagine dei giornali, mentre i suoi fan si dividono tra chi le augura serenità e chi segue con curiosità ogni sviluppo della vicenda.