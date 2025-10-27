Fenomeno Javier Martinez, il pubblico sui social: “Non avevamo mai visto…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Due giorni fa, il pallavolista argentino è tornato ufficialmente in campo dopo un anno di inattività dovuta alla sua partecipazione al Grande fratello dove ha raggiunto le fasi finali. Il 30enne ha dimostrato una grandissima forma fisica durante la prima partita con il Terni volley academy. L’uomo ha giocato per tre ore con quasi 30 punti realizzati che però non sono serviti a vincere la partita andata alla squadra di Sabaudia. Nonostante questo, il ritorno in campo di Javier Martinez ha scatenato il pubblico ed in particolare i suoi fan sui social. Un utente ha scritto su Facebook il seguente commento: “Non avevo mai visto una partita di pallavolo, mi sono incantata nel vedere questi ragazzi volare. Non mancherò a nessuna partita”.

La partita di Javier Martinez seguita da oltre 3 mila persone su You Tube

Grande successo per il ritorno in campo di Javier Martinez. Il pallavolista argentino è stato seguito da oltre 3 mila persone su You Tube, dov’è stata trasmessa la diretta della sua partita sui canali ufficiali della Legavolley. Successo anche su X, dove l’hashtag creato dai fan per tifare la squadra è balzato subito ai primi posti nelle tendenze in Italia. Nel frattempo, il compagno di Helena Prestes tornerà in campo sabato prossimo per la seconda giornata di campionato di A3. La Terni volley academy sfiderà la Energy time Campobasso al Palaterni dove sono attese molte persone per spingere la squadra alla sua prima vittoria stagionale.