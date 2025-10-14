Fenomeno Helena Prestes e Javier Martinez: “Capaci di far volare un brand”, ecco cosa hanno fatto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più amate dello spettacolo italiani. La modella brasiliana e il pallavolista argentino stanno insieme da ormai 8 otto mesi dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello. Solo di recente, gli Helevier hanno deciso di trasferirsi a Terni, città umbra dove lui ha un contratto con la squadra locale, che a fine mese inizierà il campionato di A3. Proprio la coppia è finita al centro di un commento da parte del portale TerniToday, la quale ha definito Helena Prestes e Javier Martinez un vero e proprio fenomeno. Nel trafiletto presente si leggono le seguenti parole: “capaci di far volare e veicolare il brand ‘Terni’.” La coppia sarebbe diventata seppur inconsapevolmente il volto della cittadina umbra, portando vantaggi molteplici anche per alcuni negozi in cui hanno fatto visita.

Javier Martinez ed Helena Prestes, nuova vita a Terni

Gli Helevier hanno parlato della loro nuova vita a Terni nel corso di un’intervista a Verissimo andata in onda qualche giorno fa su Canale 5. In quell’occasione, Javier Martinez aveva dichiarato le seguenti parole: “Conviviamo a Terni. Abbiamo una vita più tranquilla rispetto a quella che avevamo a Milano. Io sono tornato a giocare a pallavolo, ora riprendiamo il campionato. Vogliamo formare una famiglia, senza fare passi affrettati”. Helena Prestes, invece, aveva aggiunto: “A Terni non mi manca niente, andare a convivere era il nostro sogno”. I due avevano così dato vita ad un nuovo capitolo della loro vita insieme nella cittadina umbra, ormai diventata famosa grazie al loro arrivo.



