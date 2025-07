Fedez presenta Giulia Honegger, la nuova fidanzata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fedez ha finalmente presentato pubblicamente la sua nuova fidanzata, Giulia Honegger, attraverso una foto condivisa sui social. La coppia appare insieme in un’immagine in cui si guarda l’obiettivo, con i volti incorniciati da un cuore fatto con le mani, accompagnata dalla didascalia ironica “Bro, you just posted cringe”. Questa pubblicazione segna l’ufficializzazione della relazione, dopo giorni di indiscrezioni e scatti paparazzati. Nelle immagini si intravede anche Giulia in bikini mentre gioca con un videogioco, con il braccio tatuato di Fedez visibile, segno che i due non cercano più di nascondersi.

Chi è Giulia Honegger, la nuova fidanzata di Fedez?

Giulia Honegger, giovane stilista con profilo Instagram privato e poche notizie pubbliche, è diventata il nuovo volto della vita sentimentale del rapper. La loro relazione arriva in un momento di grandi cambiamenti: Fedez e Chiara Ferragni hanno ufficializzato il divorzio, mentre Chiara sembra aver ripreso una relazione con Giovanni Tronchetti Provera, sebbene con regole di riservatezza ben precise. La scelta di Fedez di condividere pubblicamente la sua relazione con Giulia rappresenta un passo importante nella sua nuova fase di vita privata, mentre entrambi sembrano intenzionati a vivere il nuovo amore senza più nascondersi.