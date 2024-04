Fedez ha già dimenticato Chiara Ferragni: beccato con una modella, l’indiscrezione

Fedez continua ad essere al centro del gossip che si fanno sempre di più maliziosi nei suoi confronti. Dopo che i Ferragnez hanno confermato la loro crisi coniugale, si susseguono ancora di più indiscrezioni su presunti tradimenti da parte del rapper. Ovviamente, i presunti tradimenti sono stati smentiti da Federico in occasione della chiacchierata avvenuta con Francesca Fagnani a Belve. Un’intervista che avverrà in occasione della seconda puntata del noto programma di Rai 2, dove Fedez sarebbe scoppiato a piangere negando altri flirt con altre donne. Ma nelle ultime ore qualcosa potrebbe essere cambiato. Secondo alcune indiscrezioni l’uomo avrebbe passato qualche giorno in Francia in compagnia di una super modella.

Fedez beccato con l’ex miss Georgia Nini Gogichaishvili dopo Chiara Ferragni?

Il marito di Chiara Ferragni avrebbe passato qualche giorno in Francia in compagnia di una super modella come segnalato dal portale Very Inutil People. Fedez si sarebbe visto con l’ex miss Georgia Nini Gogichaishvili. Nelle immagini si capisce chiaramente che i due sono stati nello stesso museo. Ovviamente questo non significa che il rapper e la super modella fossero insieme, tanto che il portale ha voluto indagare più a fondo. Se alcuni dichiarano che erano insieme, altri affermano che le storie pubblicate sui social sono state girate in due giorni diversi. Ma ecco, che a insospettire il tutto è stata l’eliminazione di un post da parte di Nini Gogichaishvili su Instagram. La donna avrebbe cancellato uno scatto postato in montagna per sostituirlo con uno che la ritrae a Dubai.