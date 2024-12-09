Fedez e Vannacci: il podcast che ha scatenato il dibattito su droghe e politica

Il nuovo episodio di Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr. Marra, ha visto come ospite d'eccezione il Generale Roberto Vannacci, suscitando un acceso dibattito su temi scottanti come droghe, alcol e p...

Il nuovo episodio di Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr. Marra, ha visto come ospite d'eccezione il Generale Roberto Vannacci, suscitando un acceso dibattito su temi scottanti come droghe, alcol e politica. Durante la chiacchierata, il rapper ha provocatoriamente offerto una canna a Vannacci, che ha risposto con un categorico "no". Il confronto è poi evoluto in una discussione sull'alcol, con Fedez che ha scherzato sulla differenza tra un bicchierino di vino e una canna, mentre Vannacci ha difeso l'uso moderato di vino come benefico per la salute.

I temi affrontati da Fedez e Vannacci

Vannacci ha affrontato anche questioni politiche, criticando l'incoerenza della sinistra italiana sul conflitto ucraino e sottolineando l'importanza della libertà di espressione. La conversazione si è fatta particolarmente intensa quando si è parlato del nuovo codice della strada, con Vannacci che ha messo in discussione le normative sui test per sostanze stupefacenti, sostenendo che l'effetto di una canna consumata settimane prima non compromette la guida.

Fedez ha commentato l'importanza di un dialogo aperto e civile, evidenziando la difficoltà di coinvolgere esponenti politici di sinistra. Questo episodio di Pulp Podcast si rivela non solo un incontro tra diverse visioni, ma anche un'importante piattaforma per discutere temi controversi nella società italiana.