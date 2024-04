Chiara Ferragni e Fedez, l’ora più buia: adesso non si seguono più

Chiara Ferragni e Fedez continuano a far parlare di loro. I due hanno deciso di separarsi in seguito ad una grave crisi sopraggiunta dopo lo scandalo del pandoro Balocco. Una crisi di cui l’influencer ne aveva parlato nel corso di un’intervista a Che Tempo Che Fa. In quell’occasione, la donna aveva confermato il momento difficile insieme al marito. Una frattura che è apparsa insanabile. Qualche settimana fa, Fedez ha deciso di trasferirsi in una nuova abitazione nei pressi dei Navigli. Chiara Ferragni e suo marito appaiono sempre più lontani, tanto che la riappacificazione sembra ormai impossibile.

Fedez ha bloccato Chiara Ferragni su Instagram

Fedez e Chiara Ferragni sono sempre più lontani. Se Fedez è appena tornato dall’America dove ha partecipato al festival della musica Coachella in California, sua moglie è tornata sui social dopo un periodo d’assenza indossando un vestito nero con un importante spacco. Qualche ore fa, tuttavia, i due sono tornati a far parlare di sé per una mossa social. Secondo i ben informati i due si sono smessi di seguire sui social. Il rapper avrebbe addirittura bloccato sua moglie su Instagram infastidito da alcune mosse social che ha compiuto come il segui a Naska, con il quale sveva avuto una presunta rissa solo poche settimane prima. Insomma, sembra tra i Ferragnez continui a tirare brutta aria.