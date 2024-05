Chiara Ferragni in lacrime in un video su TikTok, c’entra Fedez: cos’è successo

Nuovo capitolo della saga Ferragnez. Chiara Ferragni è tornata ad essere protagonista delle scene dopo che Fedez è stato beccato a Monte Carlo mano nella mano ad una giovanissima modella. L’influencer dopo lo scandalo dei pandori e la rottura con il rapper è diventata regina su TikTok. L’imprenditrice digitale certamente non sta vivendo un periodo facile della sua vita personale e professionale ma sta trovando un seguito anche sul social network cinese dove post tanti video brevi o reaction ai contenuti. Chiara Ferragni ponendo fine ad un silenzio che durava da due settimana si è mostrata come non l’avevamo mai vista. La donna è apparsa in un video di Tiktok in lacrime tanto da diventare subito virale e catturare la curiosità dei suo seguaci.

Chiara Ferragni si mostra in lacrime su TikTok per Fedez

Nella notte Chiara Ferragni ha condiviso un video dall’atmosfera completamente diversa dal suo solito. La donna si è mostrata con le lacrime agli occhi commossa dal recente trend di TikTok sulle note de Le parole più grandi di Coez. Forse un chiaro riferimento al periodo buio sopraggiunto dopo la fine con Fedez. A tal proposito, l’influencer ha scritto: “Ridotta così leggendo tutte le storie di questo trend”, facendo riferimento ai video, le foto e le storie di coppie innamorate. Il video è diventato subito virale sulla piattaforma, raggiungendo 150 mila piace in poche ore. Il ritorno dell’influencer ha catturato l’attenzione dei fan non solo per la sua fragilità con cui si è mostrata ma anche per un like tattico spuntato tra i commenti. Una follower l’ha invitata a tornare insieme a Fedez. Di qui, è arrivata la replica della madre di Leone che ha scritto: “Direi di no”.