Federico vince 43.750 euro a L'Eredità grazie alla "Farfalla"

Grande festa per Federico, che nella puntata odierna de L'Eredità è riuscito a conquistare il montepremi di 43.750 euro alla temutissima Ghigliottina. Il concorrente ha dimostrato grande intuito e pre...

Grande festa per Federico, che nella puntata odierna de L'Eredità è riuscito a conquistare il montepremi di 43.750 euro alla temutissima Ghigliottina. Il concorrente ha dimostrato grande intuito e preparazione, riuscendo a collegare tutte le parole indizio nel tempo previsto dal regolamento del celebre quiz show di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

La sfida decisiva alla Ghigliottina

La puntata di oggi, 6 gennaio 2026, ha visto Federico affrontare con determinazione le varie prove del programma televisivo più amato del preserale italiano. Dopo aver superato brillantemente i trielli e le eliminazioni progressive, il giovane campione si è seduto al tavolo della Ghigliottina con un montepremi iniziale piuttosto consistente. I classici dimezzamenti hanno ridotto la cifra fino a raggiungere i 43.750 euro in gettoni d'oro, una somma comunque molto significativa.

Le cinque parole indizio proposte da Marco Liorni non hanno intimorito Federico, che ha saputo ragionare con lucidità nei sessanta secondi a disposizione. Al termine del tempo regolamentare, il conduttore ha svelato la risposta corretta, che era "Farfalla", la stessa scritta dal campione sul cartoncino, il quale ha poi esultato insieme al pubblico presente in studio.