Federica Pellegrini, notte d’incubo: figlia in ospedale

La notte dell’8 dicembre si è trasformata in un vero e proprio incubo per Federica Pellegrini e la sua famiglia. La campionessa olimpica ha condiviso con i suoi follower su Instagram il drammatico episodio che ha visto protagonista la piccola Matilde, colpita da convulsioni febbrili per la terza volta.

“È andata in blocco, occhi in su e respiro che si fermava”, ha raccontato la Pellegrini con voce spezzata dall’emozione. La situazione era così grave che il marito Matteo Giunta, impegnato in Polonia per lavoro, è dovuto rientrare immediatamente in Italia.

Il dramma delle convulsioni febbrili

L’episodio è avvenuto nella notte, quando la febbre alta ha scatenato le convulsioni nella bambina. La campionessa di nuoto non ha nascosto la propria angoscia: “Appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso”. Non è la prima volta che la famiglia affronta questa situazione, rendendo ogni episodio ancora più traumatico.

I medici dell’ospedale hanno preso in carico la piccola Matilde, mentre Federica e Matteo hanno trascorso ore di attesa e preoccupazione. La solidarietà dei fan non si è fatta attendere, con migliaia di messaggi di supporto arrivati alla famiglia. La situazione, fortunatamente, sembra essersi stabilizzata, ma resta alta l’attenzione medica.